الطلياني: المعنويات مرتفعة قبل انطلاق «غرب آسيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وصلت، أول من أمس، بعثة المنتخب الأولمبي إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي ستقام للفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين ولبنان والعراق.

وضمت بعثة المنتخب 23 لاعباً، هم: خلفان النوبي وأحمد محمود وعبدالله سلطان وأحمد فوزي وعبدالله إدريس وسالم خيري وراكان وليد وراشد سالم ومروان فهد وعبدالله النقبي وسعيد عبيد وعيد خميس وأحمد جميل ورائد رضا وسعيد سليمان وخالد محمد وناصر الشكيلي وعبدالله أنور وحسين مهدي ومنصور الحربي ويوسف المهيري وفارس خليل وعلي صالح.

وأدى المنتخب حصة تدريبية قبل السفر إلى الدمام، وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، تحت إشراف المدرب الإسباني دينيس سيلفا.

من جهته، أكد عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب عدنان الطلياني، أن الجهاز الفني للمنتخب اختار العناصر التي أثبتت كفاءة وجدارة واستحقاقاً في تمثيل المنتخب.

وأضاف الطلياني في تصريحات صحافية: «البطولة تعتبر في غاية الأهمية، كونها تأتي قبل وقت قصير من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها الدولة نهاية أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة جداً، والجميع جاهز لتقديم مستوى مثالي في مباريات البطولة».

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب لبنان يوم غدٍ على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وتُلعب المباراة الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات.

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