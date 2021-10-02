«غودولفين» تعوّل على 5 من نجومها في افتتاح «الآرك» الفرنسي اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تعول «غودولفين» العالمية على خمسة من نجوم سباقات الخيل، للظفر بألقاب ثلاث بطولات من أصل الأشواط الخمسة، في افتتاح مهرجان «الآرك» الفرنسي، الذي ينطلق اليوم على مضمار «لونغشام» في العاصمة باريس، ويمتد حتى غدٍ. ويتقدمها الفائز مرتين في سباقات الفئة الأولى «فيكتور لودوروم»، ونجما سباقات «رويال آسكوت» الجوادين «ريال ورلد» وزميله «كيماري»، إضافة إلى المهر ذي الثلاث سنوات غير المهزوم «مانوبو»، وصاحب المركز الثالث في كأس دبي العالمي «ماغني كور». سيكون التحدي كبيراً في مواجهات مثيرة في اليوم الافتتاحي من المهرجان الفرنسي العريق، ومنافسة صفوة جياد المضامير العشبية على ساحة سباقات الخيل العالمي. ويبحث «فيكتور لودوروم» في سباق «بري دانيال ولدنشتاين» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1600 متر، عن انتصاره الثاني في مهرجان «الآرك»، بينما يسعى «ريال ورلد» بقيادة الفارس الخبير فرانكي ديتوري، لإكمال مسيرة النجاحات للموسم الصيفي الحالي، بإضافة الانتصار الرابع على التوالي.

ويتأهب «مانوبو» وزميله «كيماري» إلى منافسة 10 من نخبة جياد التحمل والمسافات الطويلة على لقب «بري شوديني».

ويحمل صاحب المركز الثالث في «كأس دبي العالمي» الجواد «ماغني كور» راية «غودولفين» منفرداً في مقارعة تسعة من نخبة جياد مسافة 2000 متر، للظفر بلقب «بري دولار».

«ماكسفيلد» في مهمة الظفر بلقب «وودواد ستيكس» بأميركا

يتطلع «ماكسفيلد» بشعار «غودولفين» إلى إضافة الانتصار الثاني في مسيرته ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يخوض تحدي «وودواد ستيكس» لمسافة 1800 متر رملي، ويجري اليوم على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي. ويسعى إلى تأكيد حصوله على موقعه في سباق «بريدرز كب» الكلاسيكي الشهير الذي يجري الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news