الشارقة يخسر رهان ضربة البداية في بطولة السلة العربية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

استهل فريق الشارقة لكرة السلة ضربة البداية في بطولة الأندية العربية الأبطال، بالخسارة أمام الوكرة القطري، بفارق سبع نقاط، وبنتيجة 71-78، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة برج العرب، ضمن المجموعة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة المقامة حالياً في نسختها 33 بضيافة مدينة الإسكندرية في مصر، وتمتد حتى التاسع من الشهر الجاري.

وشهد الدور التمهيدي ضمن المجموعة الرابعة تلقي البطائح خسارته الثانية على التوالي، وجاءت أمام وصيف الأندية العربية في نسختيها الأخيرتين فريق بيروت اللبناني، بواقع 69-88. وفي لقاء الشارقة نال الوكرة الربعين الأول والثاني 23-14 و20-18، وعاد الربعان الأخيران للشارقة 20-19 و19-16. ودفع الشارقة ضريبة وقوع كل من محترفه الأميركي إلكساندر يونغ ولاعب المنتخب راشد ناصر لخطر الخروج بالأخطاء الخمسة، الذي أودى بكل منهما للجلوس فترات طويلة في الشوط الثاني على مقاعد دكة البدلاء.

وبات الشارقة مطالباً في الجولة المقبلة بالفوز على الزهراء التونسي، لضمان مقعدٍ له في دور الثمانية، خصوصاً أن فرق البطولة ستخضع اليوم للراحة قبل خوض الجولتين الأخيرتين من الدور التمهيدي.

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