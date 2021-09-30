يوسف ميرزا: الإصابة لن تمنعني من العودة سريعاً إلى المنافسات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد نجم منتخب الإمارات للدراجات يوسف ميرزا، أنه سيعود سريعاً إلى المنافسات والبطولات بعد أن تعرض لإصابة من خلال كسر في الترقوة بالكتف عقب سقوطه قبل أيام في بطولة «جراند بريكس» بالتشيك. وكان ميرزاً شارك في «جراند بريكس» للمضمار برفقة الدراج أحمد المنصوري، ونجمت الإصابة عن حادث تصادم أدى إلى سقوط ميرزا.

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «أثناء منافسات البطولة شهدت وقوع حادث ما عرقلني وسقطت أثناء السباق على الكتف، ورفضت إجراء أي تدخل جراحي في التشيك وفضلت العودة إلى الإمارات، وأجريت عملية جراحية هنا، حيث تم تركيب دعامة في الكتف، وغادرت المستشفى». وتابع: «لن أجلس طويلاً والإصابة لن تمنعني من العودة سريعاً إلى المنافسات». في جانب آخر، قام رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أسامة الشعفار، وفريقه (الشعفار جميرا) للدراجات بزيارة ميرزا في المستشفى للاطمئنان على صحته.

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