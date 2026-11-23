دبي - وام

حصلت شركة ”إس آي جي إنترناشونال (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة“، التابعة لشركة ”ستراتيجيك إنڤستمنت جروب“ الأميركية التي تدير أصولا تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار أميركي، على ترخيص تنظيمي من الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس جاذبية دبي للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات والثروات.

وتقدم المجموعة الأميركية، التي تأسست عام 1987 وتتخذ من مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا مقرا لها، خدمات إدارة الاستثمار الخارجي للمؤسسات، شاملة الأوقاف والمؤسسات وصناديق التقاعد ومؤسسات الرعاية الصحية والمكاتب العائلية.

وأعلنت الشركة تعيين خورام أ. ميرزا رئيساً تنفيذياً أول لشركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي، مستفيدة من خبرته الممتدة لثلاثة عقود في قطاع الاستثمار من خلال عمله في لندن ومنطقة الخليج العربي، والتي شملت توليه سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة المسؤولة عن إدارة صناديق التقاعد في مملكة البحرين، إلى جانب عمله في مجال إدارة الأصول البديلة لدى بنك ”إنفستكورب“ في البحرين.

وأكد سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن حصول المجموعة على الترخيص يعكس تحولاً في توجهات شركات إدارة الاستثمارات العالمية نحو تأسيس حضور فعلي في المنطقة، بما يتيح لها العمل بالقرب من المستثمرين ورؤوس الأموال التي تديرها.

وأوضح جعفري أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، ويوفر بيئة أعمال تتيح الوصول إلى رؤوس الأموال السيادية وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية في المنطقة، مشيرا إلى أن انضمام شركات استثمارية عالمية تتمتع بخبرات طويلة في إدارة أصول المؤسسات يعزز مكانة المركز وجهة دولية لقطاع إدارة الثروات والأصول، ويدعم دوره في ربط المؤسسات الاستثمارية العالمية بالفرص المتاحة في أسواق المنطقة.

وقالت نيكي كراوس، الرئيس التنفيذي لشركة ”ستراتيجيك إنڤستمنت جروب“، إن علاقات الشركة مع مجتمع الاستثمار في المنطقة تمتد لأكثر من 30 عاماً، مشيرة إلى أن تأسيس شركة خاضعة لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية يعكس التزام المجموعة طويل الأمد تجاه أسواق المنطقة.

وأضافت أن هذه الخطوة تتيح تقديم خدمات إدارة استثمارية موثوقة للمستثمرين الإقليميين ضمن إطار تنظيمي مألوف يحظى بثقتهم، بما يعزز حضور الشركة وقدرتها على خدمة المؤسسات الاستثمارية.