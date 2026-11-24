دبي - الإمارات اليوم

حصلت شركة «إس آي جي إنترناشونال (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة»، التابعة لشركة «ستراتيجيك إنفستمنت جروب» الأميركية، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار، على ترخيص تنظيمي من الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، لمزاولة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس جاذبية دبي للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات والثروات.

وتقدم المجموعة الأميركية، التي تأسست عام 1987 وتتخذ من مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً لها، خدمات إدارة الاستثمار الخارجي للمؤسسات، شاملة الأوقاف والمؤسسات وصناديق التقاعد ومؤسسات الرعاية الصحية والمكاتب العائلية.

وأعلنت الشركة تعيين خورام أ. ميرزا رئيساً تنفيذياً أول لشركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي، مستفيدة من خبرته الممتدة لثلاثة عقود في قطاع الاستثمار من خلال عمله في لندن ومنطقة الخليج العربي، وشملت توليه سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة المسؤولة عن إدارة صناديق التقاعد في مملكة البحرين، إلى جانب عمله في مجال إدارة الأصول البديلة لدى بنك «إنفستكورب» في البحرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، أن حصول المجموعة على الترخيص يعكس تحولاً في توجهات شركات إدارة الاستثمارات العالمية نحو تأسيس حضور فعلي في المنطقة، بما يتيح لها العمل بالقرب من المستثمرين ورؤوس الأموال التي تديرها، وأوضح جعفري أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 600 شركة متخصصة بإدارة الثروات والأصول، ويوفر بيئة أعمال تتيح الوصول إلى رؤوس الأموال السيادية وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية في المنطقة، مشيراً إلى أن انضمام شركات استثمارية عالمية يعزز مكانة المركز وجهة دولية لقطاع إدارة الثروات والأصول.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتيجيك إنفستمنت جروب»، نيكي كراوس، إن علاقات الشركة مع مجتمع الاستثمار في المنطقة تمتد لأكثر من 30 عاماً، لافتة إلى أن تأسيس شركة خاضعة لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، يعكس التزام المجموعة طويل الأمد تجاه أسواق المنطقة.