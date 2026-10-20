«دبي» و«نور دبي» تواكبان تطلعات الجمهور بـ 18 برنامجاً تجمع بين المعرفة والترفيه

أعلنت إذاعتا «دبي» و«نور دبي»، التابعتان لمؤسسة دبي للإعلام، عن إطلاق دورتهما البرامجية الجديدة، التي تواكب الإذاعتان من خلالها إيقاع الحياة في دبي والإمارات، وتوفران مساحات أوسع للمعرفة والحوار والمشاركة، ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة الهادفة إلى تطوير المحتوى الإذاعي، وترسيخ حضور الإذاعتين ضمن المشهد الإعلامي المحلي.

وتضم الدورة الجديدة 18 برنامجاً، تتنوع بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والإنسانية والترفيهية، وتعكس اهتمامات مختلف شرائح المجتمع وتفاصيل حياتهم اليومية، ما يعزز دور الإعلام شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية، ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج المحتوى الإعلامي.

وأكد مدير إدارة الإذاعات في «دبي للإعلام»، محسن حسن، أن الدورة البرامجية الجديدة لإذاعتَي «نور دبي» و«دبي» تجسد رؤية المؤسسة في الارتقاء بالعمل الإذاعي، وتعزيز قدرته على تلبية اهتمامات الجمهور وتطلعاته، عبر تقديم مضامين مبتكرة تجمع بين الفائدة والمتعة، وتتناول موضوعات ترتبط بحياة المستمعين وقضاياهم اليومية، وقال: «نواصل في دبي للإعلام الاستثمار في جودة البرامج الإذاعية وتحديث أساليب تقديمها، بما يرسخ مكانة الإذاعتين بوصفهما منصتين للتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، ويواكب التحولات في أنماط الاستماع، وقد حرصنا على أن تضم دورتنا الجديدة برامج ذات طابع اجتماعي وثقافي وصحي وترفيهي، تمنح المستمعين فرصاً أوسع للتفاعل وتبادل الآراء، وتسهم في إثراء معارفهم والارتقاء بجودة حياتهم».

صوت المجتمع

وتقدم «إذاعة نور دبي» دورة برامجية تجمع بين التوعية والخدمات المجتمعية والمبادرات الإنسانية، وتولي اهتماماً خاصاً بالشؤون التي تمس حياة المستمعين، يتصدرها برنامج «البث المباشر» الذي يقدمه راشد الخرجي، ويواصل دوره في مد جسور التواصل بين الجمهور والجهات الرسمية المختصة، من خلال استقبال ملاحظات المستمعين واستفساراتهم، ونقلها إلى الجهات المعنية.

ويطل الدكتور بسام الدرويش عبر برنامج «بلسم»، الذي يتناول شؤون الصحة العامة، وفي الشأن الاقتصادي، تستعرض ميرهان الدسوقي عبر برنامج «دليل الأعمال» تطورات اقتصاد دبي ودولة الإمارات، ويتناول محمد الظفري في برنامج «السالفة وما فيها» ظواهر اجتماعية ومواقف مستمدة من واقع الحياة اليومية، فيما تسلط فاطمة الشيباني عبر برنامج «مجتمع دبي» الضوء على خدمات هيئة تنمية المجتمع، وتناقش شؤون الأسرة، ويقدم أحمد عبدالكريم عبر برنامج «ساعة أسرية» إرشادات عملية تساعد على بناء علاقات عائلية مستقرة، والتعامل مع التحديات بأساليب إيجابية، كما يناقش الدكتور جاسم ميرزا في برنامج «لمن يهمه الأمر» اهتمامات الشباب وعلاقتهم بأسرهم.

رسائل إنسانية

وتخصص «نور دبي» مساحة واسعة للمبادرات الخيرية والإنسانية، من خلال برنامج «دروب العطاء» الذي يقدمه أحمد الزاهد برعاية جمعية دبي الخيرية، ويستعرض فيه المشاريع التنموية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، ويواصل يوسف الحمادي تقديم برنامج «الناس للناس» الذي يتيح للجمهور المساهمة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى العلاج، برعاية مؤسسة تراحم الخيرية، كما يقدم البرنامج بالتعاون مع مستشفى تداوي حلقات مخصصة لمساعدة المرضى المعسرين، والاستفادة من الخبرات الطبية في توفير الرعاية اللازمة لهم. ويعزز برنامج «حق معلوم»، الذي يقدمه خليفة الفلاسي برعاية جمعية بيت الخير، حضور الرسالة الإنسانية للإذاعة من خلال دعم الحالات المحتاجة وتشجيع العطاء المجتمعي. وفي المجال الرياضي، يعود كفاح الكعبي عبر برنامج «روحك رياضية»، لمتابعة أبرز البطولات والأخبار الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً.

وتشمل الدورة باقة من البرامج التي تثري معارف المستمعين في مجالات الثقافة والقانون والتوعية، حيث تستضيف هدى الفهد عبر برنامج «أثير المحبة» نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين والشخصيات البارزة للحديث عن تجاربهم ومحطات حياتهم، ويستعرض المحامي عيسى بن حيدر في برنامج «روح القانون» المستجدات التشريعية والمسائل القانونية بمشاركة مختصين، بينما يقدم الدكتور خالد العنبري في برنامج «أحلام سعيدة» تفسيرات للرؤى في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

نبض المدينة

وتقدم «إذاعة دبي»، ضمن دورتها الجديدة، مجموعة من البرامج التي تتميز بأسلوبها العصري وتنوع محتواها، وفي مقدمتها برنامج «صباح الخير يا دبي» الذي يقدمه عبدالله علي ولونا غفرة، ويواكب بداية يوم المستمعين بإيقاع حيوي يجمع بين الأخبار المحلية والاقتصادية والمعلومات العامة، في أجواء مفعمة بالبهجة والطاقة الإيجابية. ويواصل برنامج «دبي لايف» الذي تقدمه فاطمة عبدالرحمن ومحمد العويسي وماجد الجناحي، استعراض حكايات الشباب وقصص النجاح الملهمة في دبي ودولة الإمارات، ويسلط الضوء على تجارب رواد الأعمال والمستثمرين والمبدعين الصغار ونماذج ملهمة من الموظفين، إلى جانب المشاريع الرائدة التي تعكس ما توفره الدولة من فرص للنمو وتحقيق الطموحات، كما يأخذ برنامج «كوكب آخر» الذي يقدمه سيف عبدالله وسامر طرابلسي، المستمعين في جولة لاستكشاف أبرز الفعاليات والأحداث التي تشهدها دبي، والتعرف إلى أحدث الاتجاهات في عالم الموضة والإتيكيت، ومتابعة العروض المسرحية والحفلات الغنائية والوجهات المميزة، إلى جانب لقاءات مع فنانين ومشاهير ورياضيين من ضيوف الإمارة، بما يعكس حيوية المدينة وتنوع خياراتها.