«دبي للإعلام» متجددة ببرامج وإنتاجات نوعية تواكب تطلعات الجمهور

كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة لقنواتها التلفزيونية والإذاعية، التي تضم تلفزيون دبي وقناة سما دبي وقناة دبي ون وإذاعتَي دبي ونور دبي، وتتضمن تشكيلة واسعة من البرامج والإنتاجات الجديدة والمواسم المتجددة، تتنوع بين المحتوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي والترفيهي والوثائقي.

وأكدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، أن الدورة البرامجية الجديدة تجسد توجه المؤسسة نحو تقديم محتوى مؤثر قادر على بناء علاقة مستدامة مع الجمهور، ومواكبة التحولات المتسارعة في أنماط المشاهدة والاستهلاك الإعلامي، وقالت: «يرتبط نجاح المحتوى بمدى قدرته على أن يكون قريباً من الإنسان، وأن يمنحه المعرفة والمتعة والقيمة، ويعكس في الوقت نفسه روح المجتمع وتطلعاته، وهو ما يتجلى في دورتنا البرامجية التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بتجربة المشاهدة، والاستثمار في الأفكار والمواهب، وعرض برامج نوعية تثري المشهد الإعلامي»، وأضافت: «تتميز دبي بقصصها وإنجازاتها المتفردة التي تستحق أن تصل إلى جمهور واسع، ومسؤوليتنا في (دبي للإعلام) أن نمنح هذه القصص المساحة التي تليق بها، من خلال سلسلة برامج نوعية تعبر عن روح دبي وثقافتها».

تلفزيون دبي

وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة لتلفزيون دبي مجموعة من البرامج التي تجمع بين المعرفة والترفيه وريادة الأعمال والصحة والاقتصاد، وفي مقدمتها «شارك تانك دبي» الذي يعود بموسم رابع، حاملاً معه فرصاً جديدة ومشاريع طموحة تعكس تطلعات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتيح لهم الاستفادة من خبرات نخبة من كبار المستثمرين. وتضم لجنة المستثمرين في الموسم الرابع مجموعة من رواد الأعمال المعروفين، من أصحاب التجارب المهنية المتنوعة والخبرات المتخصصة في تأسيس الشركات وقيادتها وإدارة أعمالها، كما يعود البرنامج الطبي «ذا دكتورز»، بمشاركة نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات والخبرات المتنوعة، ويتناول هذا الموسم تشكيلة واسعة من الموضوعات والقضايا الصحية المرتبطة بالحياة اليومية وأحدث الابتكارات الطبية، كما يقدم للجمهور نصائح ومعلومات موثوقة وقصصاً واقعية تسهم في تعزيز الوعي الصحي.

ويجدد «دبي هذا الصباح» حضوره على شاشة تلفزيون دبي برؤية بصرية معاصرة، وإيقاع تفاعلي يرصد أبرز ما تشهده دبي والإمارات من فعاليات، ويشارك في تقديمه سنان النعيمي، ومهران قاسم، وسالي سعيد وعبير البلوشي، كما ستتضمن الدورة البرامجية الجديدة الموسم الثالث من البرنامج الاقتصادي «اقتصاد 101»، من تقديم طلال محمد وساندي مصطفى، وتعرض القناة أيضاً الموسم الثالث من المسلسل التركي التاريخي «محمد الفاتح - سلطان الفتوحات»، إلى جانب باقة متنوعة من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

«سما دبي».. المجتمع والتراث

وتقدم قناة سما دبي في دورتها الجديدة مجموعة من البرامج النوعية التي تستمد موضوعاتها من قيم المجتمع الإماراتي وتراثه، وتواكب في الوقت ذاته مسيرة الإمارة وما حققته من نجاحات، وفي مقدمتها «55 عاماً من الاتحاد»، من تقديم حصة الفلاسي، ويجدد برنامج «مساء دبي» حضوره مع حنان البلوشي ووليد المرزوقي ويوسف صالح، وسماح العبار، بفقرات تفاعلية تلامس اهتمامات الجمهور.

وتطل ليلى المقبالي عبر «مراري»، الذي يرصد تطور أزياء المرأة الإماراتية ودلالاتها الثقافية والاجتماعية، ويفتح برنامج «مع الأسرة» مع أيوب يوسف ملفات ترتبط بالأسرة الإماراتية والتربية والتعليم والعلاقة بين الأبناء والأهل، ويعود «الوجهة الأولى» في موسمه الرابع، وفيه تصطحب رحاب المهيري والأطفال غميلة واليازية وعبيد، الجمهور في رحلة بين الوجهات السياحية والعائلية، في حين يركز يوسف صالح في الموسم الرابع من «ابن بيتك» على الحلول والنصائح المرتبطة بالبناء والتعمير وصيانة المنازل.

أما قناة «دبي ون» فتقدم لجمهورها والناطقين باللغة الإنجليزية تشكيلة متنوعة من البرامج، من بينها برنامج «DXB Today»، الذي يواكب نبض دبي وأسلوب الحياة فيها.

«نور دبي».. صوت المجتمع

وتعزز إذاعة «نور دبي» حضورها على الساحة المحلية عبر باقة من البرامج، يتصدرها البرنامج الجماهيري «البث المباشر» مع راشد الخرجي، و«بلسم» مع الدكتور بسام الدرويش، وبرنامج «دليل الأعمال» مع ميرهان الدسوقي، ومحمد الظفري في برنامج «السالفة وما فيها».

وتضم خريطة «نور دبي» أيضاً برامج «دروب العطاء» مع أحمد الزاهد، و«مجتمع دبي» مع فاطمة الشيباني، و«الناس للناس» مع يوسف الحمادي، إلى جانب البرنامج الرياضي «روحك رياضية» مع كفاح الكعبي، و«ساعة أسرية» مع أحمد عبدالكريم، و«أحلام سعيدة» للدكتور خالد العنبري، و«روح القانون» مع المحامي عيسى بن حيدر، و«أثير المحبة» مع هدى الفهد، و«لمن يهمه الأمر» مع الدكتور جاسم ميرزا.

إذاعة دبي

تواكب إذاعة دبي إيقاع المدينة وروحها المتفردة بدورة برامجية، يأتي في مقدمتها البرنامج الصباحي «صباح الخير يا دبي» مع عبدالله علي ولونا غفرة، كما يسلط برنامج «دبي لايف» مع فاطمة عبدالرحمن ومحمد العويسي وماجد الجناحي الضوء على الشباب والمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين وجدوا في دولة الإمارات بيئة حاضنة لطموحاتهم ومشاريعهم، ويأخذ برنامج «كوكب آخر» مع سيف عبدالله وسامر طرابلسي المستمعين إلى قلب الفعاليات في دبي.

• تتضمن الدورة البرامجية تشكيلة واسعة من الإنتاجات الجديدة والمواسم المتجددة.

• البرامج الجديدة تجسد توجه «المؤسسة» نحو تقديم محتوى مؤثر قادر على بناء علاقة مستدامة مع الجمهور.