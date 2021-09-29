خورفكان يحتفل بالفوز الثاني على حساب "الصقور"

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

حقق فريق خورفكان فوزا مستحقا على ضيفه فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن الجولة السادسة لدوري ادنوك للمحترفين، وهو ثاني فوز لخورفكان في الموسم الحالي وله 8 نقاط، بينما تعرض "الصقور" للخسارة السادسة وظل بدون نقاط.

وسجل مدافع فريق الإمارات فراس صالح هدفا في الدقيقة 28 بعد ان لعبها بصدره مستفيدا من كرة لعبها له عرضية المغربي وليد صبار.

ونجح خورفكان من تسجيل التعادل بعد مناولة عراقية للاعب أسامة رشيد استفاد منها البرازيلي دودو الذي واجه المرمى وسدد كرة قوية هزت الشباك في الدقيقة 37. ومن هجمة مرتدة نجح خورفكان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي باولينهو بهدف عالمي عندما سدد كرة عرضية وصلته من ابراهيم سعيد بتسديدة خلفية جميلة في الدقيقة 88.

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