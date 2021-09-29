البطائح يدشن الظهور الأول في بطولة العرب للسلة بالخسارة

المصدر: جوني جبور-دبي

تعرض فريق السلة في نادي البطائح في ظهوره الأول تاريخياً في البطولة العربية للأندية، إلى خسارة ثقيلة، أمام الكويت الكويتي بفارق 58 نقطة، وبنتيجة "60-112"، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة الاتحاد السكندري، في افتتاح النسخة 33 من البطولة المقامة في مدينة الإسكندرية بمصر، وتمتد حتى التاسع من أكتوبر المقبل.

ونجح بطل الأندية الخليجية الكويت في فرض إيقاعه على مجريات اللقاء، وتسجيل نتيجة عريضة أمام البطائح، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة في الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-16 و33-11 و27-10)، فيما اكتفى البطائح بنيل أفضلية خجولة في الربع الثالث (27-23).

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