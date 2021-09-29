عجمان يجمّد نقاط الشارقة.. ويحقق الفوز الثالث

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

حقق عجمان، ثلاث نقاط هي الأغلى في مسيرته هذا الموسم، بفوزه على الشارقة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد راشد بن سعيد اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويُدين (البرتقالي) بهذا الفوز إلى نجمه التونسي فراس بالعربي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72. ورفع عجمان رصيده بهذا الفوز وهو الثالث له، إلى النقطة 11، فيما تجمدت نقاط الشارقة عند 12. ودخل عجمان المواجهة بنشاط هجومي واضح عززه الغامبي أبوبكر تراولي بتسديدة أمسكها الحارس عادل الحوسني.

وكانت المحاولة الأبرز لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، حينما راوغ تراولي دفاع الشارقة، وسدد في تجاه المرمى ليُبعدها الحارس، وارتدت إلى لينادرو، لكن عادل الحوسني تصدى للعبة باقتدار.

وتراجع نسق اللقاء بصورة واضحة، اذ انحصر اللعب في وسط الميدان، دون أي تهديد حقيقي على المرميين باستثناء ضربة رأس لعبها ملانغو مع الدقيقة 37، مستغلا عرضية كايو، الا أن كرته علت العارضة بقليل.

واختلفت وضعية الشارقة مع انطلاق الشوط الثاني، الذي ظهر فيه الضيوف بشكل متكرر أمام مرمى علي الحوسني، والذي تصدى لأكثر من محاولة خطرة على مرماه الأولى من ضربة رأس للاعب خالد بوازير، والثانية تسديدة من لوان بيريرا.

وكانت ردة فعل عجمان أفضل، من هجمة منظمة عن طريق بالعربي، حيث توغل من اليسار ووزع كرة عرضية أبعدها شاهين عبدالرحمن قبل مينا المُتأهب للتسجيل. وبعدها ضرب عجمان، بقوة حين تقدم بالهدف الأول عن طريق فراس بالعربي، الذي قام بعمل ثنائي مميز مع مينا، ليتمكن بعدها من ضرب الدفاع والحارس والتسجيل بطريقة سهلة.

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