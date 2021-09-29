العبيدي: العروبة خرج بمكاسب كثيرة من الجزيرة رغم الخسارة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

اعتبر مدرب العروبة، التونسي فتحي العبيدي، أن الخسارة أمام الجزيرة بهدف دون رد، هو بمثابة مكسب لفريقه وتأكيدا على تطور اللاعبين من الناحية البدنية والتكتيكية. وقال العبيدي للصحافيين: في البداية أود أن أكرر شكري وتقديري للاعبي العروبة على ما قدموه من مستويات في مباراة الجزيرة وبخاصة من الناحية التكتيكية والروح القتالية العالية التي تحلو بها من بداية المباراة وحتى نهايتها، وهذا يعكس مدى التطور الذي يحدث على مستوى الفريق وظهوره في دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف: خرجنا بمكاسب كثيرة رغم الخسارة، فقد واجهنا فريقا هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة على ملعبه وبين جماهيره، فريق لديه الاستمرارية في فكر اللعب والمدرب، يعرف جيدا كيف يستحوذ على الكرة بنسبة عالية في كل مباراة، اليوم لعبنا بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة الجزيرة، وكنا قريبين من تحقيق ما كنا نأمل إليه، لكن كما تعلمون كرة القدم لعبة أخطاء وبخطأ ممكن أن تخسر النتيجة وهذا ما حدث معنا حينما استغل الجزيرة خطأ داخل الصندوق وسجل من ضربة جزاء.

وقال العبيدي أيضا: مثل هذه الأخطاء هي التي تعلو من مكانة العروبة لأننا نكتشفها ونعمل على علاجها في التدريبات وهذا ما جعل الفريق يمضي بصورة مميزة حتى الأن من مباراة إلى أخرى. وتابع: بالنسبة لي كمدرب أري أن العروبة خرج بمكاسب عدة من المباراة إذا استثنينا النتيجة على جنب، فقد كان تركيز لاعبينا موجودا في المباراة حتى بعد أن استقبلنا هدفا، كنا متواجدين على أرضية الملعب ووصلنا في أكثر من مناسبة ولم نوفق في الأخير.

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