الظفرة ينجو من الخسارة الخامسة .. والإدريسي يقترب من خلافة قويض

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

تجنب فريق الظفرة اليوم الخسارة الخامسة في دوري أدنوك للمحترفين، لكنه سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام منافسه اتحاد كلباء في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السادسة من المسابقة، ليضع الفريق النقطة الرابعة في رصيده، فيما أضاف "النمور" أيضاً النقطة الرابعة لهم من التعادل الرابع.

وعلمت "الإمارات اليوم" أنه من المقرر أن تعلن شركة نادي الظفرة خلال الساعات القادمة تكليف المدرب العام الحالي للفريق، المغربي بدر الادريسي بقيادة الفريق بدلاً عن المدرب السوري محمد قويض، الذي ظل متولياً مهمة الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة منذ اقالة المدرب الصربي، ألكسندر فليسوفيتش الموسم الماضي.

ومنذ بداية الموسم الحالي لا يقدم الظفرة أي مستوى مقنع، إذ خسر 4 مباريات، وفاز في لقاء واحد أمام نادي الإمارات، وجاء الانتصار بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب خطأ إداري في تسجيل اللاعبين وقعت فيه إدارة "الصقور".

وبالعودة لمجريات المباراة، فقد وضع حبيب الفردان بصمته الأولى مع كلباء، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17 عقب متابعة للركلة الركنية التي حولها زميله محمد سبيل برأسه داخل بالقرب من خط المرمى، واستفاد الفردان من تمركزه الصحيح ليضع الكرة بكل سهولة في شباك الحارس خالد السناني.

وتوالت الضربات على أصحاب الأرض، إذ غادر صانع الألعاب أحمد علي ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة خلال تدخل مع أحد لاعبي الظفرة، واضطر مدرب الفريق، السوري محمد قويض لإجراء في الدقيقة 26 تبديل بدخول حمدان المحرمي في مكانه، وأجرى تبديل أخير أخر بدخول سلطان الغافري في مكان خالد بطي في الدقيقة 39.

وتحسن أداء أصحاب الأرض في الشوط الثاني بصورة طفيفة بعد أن رمى الفريق بثقله في الجانب الهجومي، متخلياً عن الحذر الدفاعي الذي كان سمة ملازمة للفريق في الحصة الأولى، ونجح الفريق في تسجيل هدف التعادل بواسطة البديل حمدان المحرمي في الدقيقة 63، برأسية مستفيداً من عرضية زميله عمران الجساسي وهو الهدف الذي انتهت عليه المواجهة.

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