متفرقات.. أفضل حارس مرمى في 2016 ينضم إلى نادي الجزيرة الحمراء

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أعلن نادي الجزيرة الحمراء، عبر حسابه في «انستغرام»، عن التعاقد مع الحارس عبيد ثاني لتمثيله في المنافسات المقبلة لدوري الدرجة الأولى، في صفقة فنية مهمة لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى أكتوبر المقبل.

وكان عبيد ثاني قد اختير أفضل حارس مرمى في الدرجة الأولى مع فريق حتا في 2016، ويعد من حراس المرمى المميزين.

وكانت شباك الجزيرة الحمراء قد استقبلت 16 هدفاً في ثلاث مباريات في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، بعد خسارته أمام دبا الفجيرة بسباعية نظيفة، والحمرية (2-1)، وأمام فريق جلف إف سي (7-2).

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