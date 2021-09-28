الجزيرة والعروبة.. مواجهة خارج المنطق

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

يتحوّل الجزيرة، الحالم باستعادة أمجاده، إلى استحقاق جديد بعد أيام من خسارته أمام الشارقة، وذلك عندما يستقبل العروبة ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة خارج المنطق، خصوصاً أن الأخير منتشٍ في الجولة الماضية، إثر تعادله في الجولة الماضية أمام العين 3-3.

وتقهقر «حامل اللقب» عقب السقوط في الإمارة الباسمة إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وفوّت على نفسه فرصة صدارة الدوري بتلك الخسارة، بعد أن كان قريباً من حصد النقاط الثلاث، ليخسر في الأخير بهدف مقابل هدفين.

وجعل الجزيرة الساحة خالية للثلاثي العين ومن بعده الشارقة وشباب الأهلي، ليكون الصراع محتدماً بينهم على الصدارة.

وعلى الرغم من أن نتيجة المواجهة تبدو من الناحية النظرية أقرب للجزيرة، عطفاً على فارق الخبرات والإمكانات، إلا أن ما فعله العروبة في الجولات الثلاث الأخيرة جعل جميع الفرق تحذره، وتخشى تعرضها للحرج، مثلما فعل من قبل ضد شباب الأهلي وعجمان والعين. وكان الظهور اللافت للعروبة في الجولة الماضية، إذ استطاع أن يقلب الطاولة على العين، ويجبره على التعادل 3-3، بعد أن كان متخلفاً بثلاثية نظيفة.

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