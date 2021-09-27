برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الوصل يتعاقد مع محمد عبدالرحمن في صفقة انتقال حر

    المصدر:
    • أحمد طارق - دبي
    التاريخ:

    أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط محمد عبدالرحمن "عجب" في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي العين من دون أن تكشف عن مدة التعاقد مع اللاعب.
    وقالت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عجب وصلاوي.. شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع محمد عبدالرحمن".
    يذكر أن نادي العين أعلن إنهاء عقد "عجب" بعدما خاض اللاعب مع "الزعيم" 13 موسماً حقق خلالها العديد من الإنجازات بفوزه بـ 12 بطولة هي 4 ألقاب للدوري وكأس رئيس الدولة (3 مرات) وكأس السوبر (3 مرات) وكأس المحترفين مرة واحدة وكأس السوبر الإماراتي المغربي.

     

     

    طباعة
    أعلى