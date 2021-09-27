الوصل يتعاقد مع محمد عبدالرحمن في صفقة انتقال حر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط محمد عبدالرحمن "عجب" في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي العين من دون أن تكشف عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وقالت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عجب وصلاوي.. شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع محمد عبدالرحمن".

يذكر أن نادي العين أعلن إنهاء عقد "عجب" بعدما خاض اللاعب مع "الزعيم" 13 موسماً حقق خلالها العديد من الإنجازات بفوزه بـ 12 بطولة هي 4 ألقاب للدوري وكأس رئيس الدولة (3 مرات) وكأس السوبر (3 مرات) وكأس المحترفين مرة واحدة وكأس السوبر الإماراتي المغربي.

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