«بامبو» يدخل خيارات العين في «كلاسيكو أبوظبي»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أعترف مشرف فريق العين، عبدالله علي، بتراجع أداء «الزعيم» خلال الشوط الثاني، في آخر مباراتين خاضهما أمام اتحاد كلباء والعروبة على التوالي، في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وقال إن المستوى غير مقبول وإن الكل مسؤول، مطالباً الجميع بالعمل بروح العائلة الواحدة من أجل تحسين الأداء والعودة لطريق الانتصارات.

وقال عبدالله علي، خلال اجتماع عقد قبل انطلاقة الحصة التدريبية استعداداً لمواجهة الوحدة بعد غد: «المستوى الذي ظهر به العين في آخر جولتين، وتحديداً في شوط اللعب الثاني، لا يتسق مع سقف الطموحات لدى الجميع من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير وكل المنتسبين إلى هذا النادي الكبير، والكل يستشعر المسؤولية في منظومة الفريق تجاه ما حدث».

واستأنف فريق العين تحضيراته لـ«كلاسيكو أبوظبي» بمشاركة جميع اللاعبين، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة المدافع محمد أحمد «بامبو»، الذي أصبح ضمن خيارات الجهاز الفني في اللقاء، نظراً إلى عامل الخبرة في المواجهات الكبيرة، كما أن الفريق أصبح في حاجة أكثر إلى الاستقرار في الجانب الدفاعي، وهو الدور الذي يمكن أن يساعد فيه اللاعب.

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