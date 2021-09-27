سالم عبد الرحمن يخسر لقب «الشارقة ماسترز» بـ «كسر التعادل»

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

حُرم لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، الفوز بلقب بطولة الشارقة ماسترز الدولية، التي أسدل الستار على منافساتها، مساء أول من أمس، ونظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، تنافسوا على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار، بفارق نقاط أنظمة كسر التعادل بعد ختام الجولة الأخيرة، إذ تساوى مع الفائز باللقب، اللاعب الإيراني أمين طبطبائي، الذي جمع 6.5 نقاط، وهو كرصيد اللاعب سالم عبدالرحمن الذي حلّ في المركز الثالث، بينما احتل المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف، بـ6.5 نقاط أيضاً.

وكان سالم عبدالرحمن قد فاز في الجولة الأخيرة على الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف.

وعقب انتهاء الجولة الأخيرة من البطولة، جرى حفل الختام بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

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