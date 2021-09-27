البدواوي: تأهّل حتا في «تمهيدي الكأس» يؤكد صحة النهج المتبع

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

وصف المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، تأهل فريقه للدور التمهيدي الثاني لكأس رئيس الدولة، بعد صدارته لمجموعته، بأنه يدعو إلى الاعتزاز، نظراً إلى المستوى الفني الطيب الذي قدمه الجهازان الفني والإداري ولاعبو الفريق خلال المرحلة الأولى، معبراً عن سعادته للاقتراب من التأهل لخوض منافسات دور الـ16، إذ تنتظره مباراة حاسمة أمام البطائح الأسبوع المقبل.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «مازلنا في بداية الموسم، لكن المؤشرات إيجابية وتبشر بالخير، خصوصاً أن معظم لاعبي الفريق الأول من أبناء فريق الرديف والشباب، ما يؤكد نجاح العمل الأكاديمي الذي يقوم به النادي، ويعكس صحة النهج الذي يتبعه مجلس الإدارة».

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