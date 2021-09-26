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    ميدالية فضية للإمارات في بطولة العالم للقوة البدنية

    المصدر:
    • محمد فاضل - دبي
    التاريخ:

    احرز كابتن منتخب الإمارات للقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي، ميدالية فضية خلال مشاركته في بطولة العالم للقوة البدنية التي اختتمت اليوم في السويد.

     وحصل الزعابي على الميدالية الفضية في وزن 83 كيلوغرام، وحل  في المركز الاول اللاعب الدنماركي زيفت لاري، بينما حل ثالثا الكندي مارك كارلس.

    وتعد الفضية الجديدة هي الانجاز الثالث للإمارات في بطولات العالم التي يحققها اللاعب الزعابي والذي يشغل ايضا عضوية اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية، حيث كان الانجاز الأول عام 2018 وحصل على الذهبية، بينما كان الانجاز الثاني في 2019 وحصل على الميدالية الفضية.

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