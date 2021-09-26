محمد يوسف: لم أوقّع لأي نادٍ ومازلت لاعباً حراً

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف حارس مرمى خورفكان السابق، محمد يوسف، أنه لايزال لاعباً حراً، ولم يوقّع رسمياً لأي من الأندية منذ مغادرته فريق خورفكان، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «عانيت إصابة طارئة مع خورفكان في لقاء الجزيرة، نهاية الموسم الماضي، ما استدعى التفرغ للعلاج»، وقال أيضاً: «بعدها أصبحت جاهزاً للعودة بقوة للعب في منافسات الدوري»، وتابع: «لم أتعاقد مع نادي الإمارات، كما تم تناول ذلك في الوسط الرياضي، بل كانت مفاوضات فقط، وسأختار الفريق الذي يناسب طموحي بشكل قريب، وأعود لأقدم أفضل المستويات المعهودة مني، بعد استكمال مرحلة الاستشفاء ووصولي للجاهزية الفنية التامة».

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