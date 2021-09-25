شباب الأهلي يتوّج بلقب سباق أم القيوين للدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

شهد ثاني سباقات موسم الدراجات الهوائية الذي جرى صباح أمس، بإمارة أم القيوين نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة وصلت إلى 231 دراجاً مثلوا الفئات المشاركة كافة، وأسفرت نتائجه عن فوز علي الحساني، من نادي شباب الأهلي بصدارة فئة الأندية (كبار)، تلاه زميله عبدالرحمن البلوشي، وحل ثالثاً عبدالرحمن المنصوري من فريق أبوظبي.

وتوّج الأبطال، خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد القبيسي النائب الثاني، ونايف جكه رئيس لجنة الحكام وعبدالكريم الزرعوني وسالم بوشليبي ومديرو الفرق وممثلو الأندية وشرطة أم القيوين التي أسهمت في تأمين مسار السباق.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدرّاجات ياسر الدوخي لـ«الإمارات اليوم»، أن السباق شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين وهو ما أوضح جاهزية الفرق لموسم رياضي من المتوقع أن يكون أقوى من الموسم الماضي، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني في حساب النتائج سيمثل طفرة كبيرة على مستوى التنظيم ويساعد الحكام على استخراج النتائج بدقة وسرعة، وتوجه الدوخي بالشكر إلى الأندية وجميع الفرق على تفاعلها الكبير مع السباق ورغبتهم في المنافسة.

وفي نتائج تحت 23 سنة، حل أسامة صباحي من النصر في المركز الأول، تلاه محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، ثم سيف العامري من شباب الأهلي. وفي الترتيب العام للهواة المواطنين تحت 40 عاماً (فرق)، جاء ماجد البلوشي من فريق ترك (ام 7) أولاً، ثم زميله حارب إبراهيم ثانياً، وعمر مراد من شرطة دبي ثالثاً. وفي فئة الهواة - مواطنين فوق 40 سنة، فاز عارف رأفت من شرطة دبي، تلاه محمد الشحي من فريق تورك، ثم فهد الوحيدي من (ربدان).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news