21 خيلاً في كأس الوثبة ستاليونز بالبرازيل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وسيُقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1400 متر على العشب، بمشاركة 10 خيول، بما في ذلك الفائز بالسباق العام الماضي (مينتور راش)، الذي سيحاول تحقيق فوزه الثاني بالسباق.

ولكن سيكون خصمه (ار ج يالباك) الفائز بسباقين هذا العام، إلى جانب الجواد (اوبستاتدو راش)، الذي يقوده الفارس البرازيلي جورج ريكاردو حامل الرقم القياسي العالمي في معدلات الفوز برصيد 13.127 فوزاً. ويقام السباق الثاني على كأس وثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى لمسافة 1300 متر عشبي، ويستقطب 11 مهرة.

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