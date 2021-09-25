الهند تحسم لقب «غرب آسيا للشطرنج»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات بطولة غرب آسيا للشطرنج بمشاركة 900 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة من القسم الغربي للقارة، بينها الإمارات. واستطاع منتخب الهند الفوز بالمركز الأول بالترتيب العام وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثاني، ومنتخب سريلانكا ثالثاً. وشهد حفل ختام البطولة هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي توج الأبطال افتراضياً، وأشاد في كلمته بالاتحاد السريلانكي للشطرنج منظم الحدث وشكره على حسن التنظيم مع فريق العمل الآسيوي من الحكام والفنيين والمراقبين ولجنة الاستئناف، متمنياً للأبطال أن يكونوا خير سفراء القارة في بطولة الغراند سلام للفئات العمرية، التي ينظمها الاتحاد الدولي في شهر نوفمبر المقبل، متمنياً التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في المرات المقبلة.

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