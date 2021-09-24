أول فوز للنصر خارج ملعبه هذا الموسم.. وخسارة جديدة لـ "الصقور"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – رأس الخيمة

عاد النصر من رأس الخيمة بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على فريق الإمارات برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى تسع نقاط فيما بقي "الصقور" في آخر الترتيب من دون أي نقاط في ختام الجولة الخامسة من دوري المحترفين "أدنوك".

وأحرز أهداف النصر سيباستيان تيغالي في الدقيقة 32 والبرتغالي توزي هدفين في الدقيقتين (69 و87)، وعبدالله أنور في الدقيقة (93)، ليحقق النصر أول فوز خارج ملعبه هذا الموسم بعد أن كان قد خسر أمام عجمان والجزيرة سابقاً.

قدم الإمارات مباراة كبيرة ونجح في الوصول إلى مرمى النصر في أكثر من مناسبة ومنها تسديدتين تصدت لهما عارضة حارس مرمى النصر عبدالله التميمي، ولكن العميد نجح في استغلال خبرة تيغالي في خطف هدفين في المباراة جاء الأول من رأسية مستغلا عرضية اللاعب البرتغالي توزي، لعبها تيغالي برأسه في مرمى الإمارات بالدقيقة 32.

ورد تيغالي الجميل للاعب البرتغالي في الدقيقة 69 عندما مرة ببراعة من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية سددها توزي، ببراعة في المرمى معلناً عن الهدف الثاني للعميد، وحاول الصقور تدارك الموقع بإجراء عدد من التبديلات ولكنها اسفرت عن مسافات واسعة في خط دفاع الإمارات استغله فريق النصر في إحراز هدفه الثالث عن طريق البرتغالي توزي أيضاً من تسديدة مستغلاً عرضية ضياء سبع، في الدقيقة 87، واكمل النصر مسلسل أهدافه في الدقيقة ونجح في إحراز الهدف الرابع عن طريق البديل عبدالله أنور من رأسية متقنة أحرزها في الدقيقة 94 من زمن المباراة ليحرز العميد فوزاً كبيراً في ختام مباريات الجولة الخامسة من البطولة.

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