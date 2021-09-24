أكثر من 200 دراج يتنافسون في سباق أم القيوين اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

تشهد إمارة أم القيوين، صباح اليوم، إقامة ثاني سباقات الموسم المحلي لاتحاد الدراجات الهوائية لمسافة 80 كلم، بمشاركة تتعدى 200 دراج، وذلك من أمام إدارة المرور والدوريات التابعة للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وهو السباق المخصص للأندية رجال وتحت 23 سنة، والهواة المواطنين تحت وفوق 40 سنة، والهواة المواطنين فردي فوق وتحت 40 سنة، والهواة المقيمين فرق.

وأكد اتحاد الدراجات في خبر صحافي أن السباق يقام بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، التي ستسهم في تأمين خط سير السباق، وكل من النادي العربي ومستشفى أم القيوين.

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