منتخب الرجبي يشارك في «سباعيات غرب آسيا» بالدوحة

المصدر: أبوظبي ■ وام

يشارك منتخب الإمارات للرجبي للرجال والسيدات في بطولة غرب آسيا للسباعيات، المزمعة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل.

وكان منتخب الإمارات قد سارع بالعودة إلى النشاط والتدريبات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، وتنفيذ البروتوكولات اللازمة بهذا الشأن اعتباراً من يناير الماضي.

وتقام التدريبات بصفة مستمرة مرتين أسبوعياً في الملاعب، إضافة إلى جدول مكثف للياقة البدنية. ويشرف على تدريبات المنتخب المدرب ابولو بيرليني، ومساعده المدرب الوطني يوسف شاكر.

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