5 أندية مرشحة للتتويج اليوم في الجولة النهائية من بطولة «أم الإمارات للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الجولة الأخيرة من بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا – بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة.

ونجحت 5 أندية هي: الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأكاديمية بالمز 777، في تقديم أداء قوي خلال الجولات الأربع الماضية، وبالتالي عززت حظوظها في التتويج بإحدى فئات المنافسات الثلاث، وهي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

وأكد الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، فهد الشامسي، في تصريح صحافي، أن النظام الجديد للبطولة الذي تم اعتماده هذا الموسم بإقامة خمس جولات، عوضاً عن ثلاث، أثبت فاعلية كبيرة، ونجح في استقطاب أوسع مشاركة للسيدات في البطولة منذ إطلاقها عام 2017. وخصص الاتحاد جائزة مالية تبلغ 690 ألف درهم للفائزين الأوائل، بواقع 260 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، و230 ألف درهم في فئة الشابات، و200 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات.

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