6 لاعبين يحدّدون مسار قمة الشارقة والجزيرة

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يحلّ فريق الجزيرة «حامل اللقب» ضيفاً ثقيلاً على الشارقة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، التي سيحدد مسارها ستة لاعبين هم: الكغنولي بن مالانغو والبرازيليان كايو لوكاس وبيرنارد دوراتي من الشارقة، والهداف علي مبخوت والمالي عمر تراوري والبرازيلي جواو فيكتور من الجزيرة، الذين يعتبرون أهم مفاتيح اللعب في كلا الفريقين.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين بدوري الموسم الماضي انتهت بفوز الجزيرة 3-صفر في الدور الثاني، فيما فاز الشارقة بهدف نظيف في الدور الأول.

ويخوض الشارقة هذه المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد تسع نقاط، بعدما فاز في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة أمام شباب الأهلي، في حين يجلس الجزيرة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط حصل عليها بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر الفريق حتى الآن.

ويأمل الشارقة الذي تراجع كثيراً بعدما تعرض، أخيراً، إلى خسارتين متتاليتين: الأولى أمام الوحدة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2021 وودع المسابقة، والثانية أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، إلى مصالحة جمهوره والعودة إلى سكة الانتصارات مجدداً.

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