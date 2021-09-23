طاقم تحكيم عماني يقود سوبر اليد "الإماراتي البحريني"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، عبد السلام المحيربي، عن تولي طاقم تحكيم عماني مكون من الحكمين القاريين خميس الوهيبي وعمر الشحي، لإدارة مباراة السوبر "الإماراتي البحريني" في نسخته الرابعة، التي تقام برعاية الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتستضيفه صالة نادي الشارقة، السبت، بين فريقي الشارقة والنجمة.

وقال المحيربي في تصريحات صحافية: "لجنة الحكام والقانون في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، كلفت طاقم التحكيم العماني لإدارة النسخة الرابعة من سوبر اليد "البحريني الإماراتي"، وذلك مع كل من الحكمين القاريين خميس الوهيبي وعمر الشحي".

وأضاف: "توكل مهمة حكام الطاولة إلى طاقم إماراتي مكون من محمد ناصر ونوال محمد والمراقب الفني عبدالله خميس".

واختتم: "تم توجيه دعوات لكبار المسؤولين والشخصيات والقيادات والجهات الرياضية في الدولة، وذلك بالتنسيق مع إدارة نادي الشارقة".

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