سيطرة روسية في «مصارعة الذراعين» بالفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تصدر لاعبو روسيا المراكز الأولى في منافسات مصارعة الذراعين، ضمن بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام، التي تُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة بمشاركة أكثر من 30 لاعباً من مختلف دول العالم. وفي ختام المنافسات التي أقيمت أمس، في مجمع زايد الرياضي، توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين الأوائل، وبحضور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد عبيد بن ماجد.

وأسفرت المنافسات عن فوز الروسي ماكسيم بلو بوزن تحت 85 كيلوغراماً، بينما عاد لقب وزن أكثر من 85 كيلوغراماً للروسي روسلان بيف. وعلى مستوى المواطنين فاز بالوزن الخفيف سالم الشحي بالمركز الأول، تلاه علي صالح الشحي ثانياً، ووليد موسى ثالثاً. وفي الوزن الثقيل فاز علي عبدالله الشحي بالمركز الأول، تلاه عبدالله عباس ثانياً، ومحمد المعلم ثالثاً. وأشرف على الطاقم التحكيمي الدوليون خالد الحاج وإبراهيم العلي ويحيى الساري، والأوكرانية سيرجانا، ومواطنها رودا كوف. وتنطلق صباح اليوم منافسات الفتنس موديلنغ، والفيزيك، والكلاسيك فيزيك.

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