متفرقات.. عودة نصف ماراثون رأس الخيمة في 18 فبراير المقبل

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

تشهد جزيرة المرجان في رأس الخيمة عودة نصف ماراثون رأس الخيمة، حيث تحدد موعد 18 فبراير المقبل لإقامة السباق بمشاركة دولية. ويتضمن السباق أربع فئات محددة هي: نصف ماراثون، ونصف ماراثون تتابع للفرق ضمن مسافات 2 كم و5 كم و1 كم. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أفضل العدائين في العالم من مختلف الأعمار.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس في تصريح صحافي: يسعدنا أن نرحب بعودة مجموعة مذهلة من نخبة الرياضيين، إلى جانب المقيمين والزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في سباق نصف ماراثون رأس الخيمة الذي يُقام خلال فبراير 2022.

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