العين يمدّد عقد محمد عباس حتى 2025

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تمديد عقد اللاعب محمد عباس (18 سنة) حتى 2025، بعدما نجح اللاعب في اغتنام الفرصة التي سنحت له بالصورة المطلوبة، بحسب بيان للنادي.

وقال مشرف فريق العين، عبدالله علي: «إن تمديد عقد اللاعب يأتي تأكيداً على حرص مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على المحافظة والاهتمام بأبناء النادي، ووفقاً لنظرة مستقبلية، خصوصاً بعد الإعلان مع بداية الموسم الحالي عن تمديد عقدَي محمد خلفان وسعيد جمعة، وتعمل اللجنة المكلفة بملف تجديد عقود اللاعبين، حالياً، على التجديد لبعض المواهب الذين تخرجوا في المدرسة والأكاديمية، وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news