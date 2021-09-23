المصدر: الامارات اليوم

احتفال

احتفل قائد الشارقة، شاهين عبدالرحمن، بقدوم مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم «شيخة»، وزفّ اللاعب الخبر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتلقى على أثره سيلاً من التهاني من متابعيه، خصوصاً على «تويتر».

أرضية

اضطر مدرب أحد أندية الدرجة الأولى إلى عدم إشراك لاعبي الفريق الأساسيين في المباراة، بعد أن لاحظ عدم صلاحية أرضية الملعب، خشية تعرضهم للإصابة، وطلب من اللاعبين الآخرين اللعب بتروٍّ ومن دون ضغط للحفاظ على صحتهم.

غياب

برّر مدرب عدم إجابته عن سؤال يخصّ غياب لاعب بارز عن المشاركة مع فريقه، بأنه أحياناً تكون هناك أسباب لا يمكن ذكرها لوسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه يتمنى عودة اللاعب إلى مستواه ومشاركته أساسياً مع فريقه.

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