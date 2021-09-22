    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    لاعب عيناوي يكشف رحيل محمد عبدالرحمن عن "الزعيم"

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    المصدر:
    • معاذ كمبال - العين
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    زاد لاعب عيناوي من التكهنات التي أثيرت صباح اليوم حول نهاية مشوار لاعب الفريق، محمد عبدالرحمن "عجب" مع "الزعيم".

    ونشر حارس المرمى خالد عيسى عبر حسابه في "سناب شات" رسالة وداعية لزميله عجب الذي يرتبط مع الفريق بعقد حتى صيف 2023.

    وقال خالد عيسى في الرسالة المرفقة بصورة اللاعب: "شكراً على كل شيء".

    يذكر أن محمد عبدالرحمن لم يشارك مع الفريق "البنفسجي" منذ منتصف الموسم الماضي.

     

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