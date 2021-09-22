شباب الأهلي يغلق ملف التعاقدات مع الأجانب

المصدر: أحمد طارق■ - دبي

قال مدرب شباب الأهلي مهدي علي إن الفريق أغلق ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، عقب قيد الأوزبكي غانييف، مبدياً سعادته بمردود اللاعب في مباراة الشارقة، وذلك بحسب ما أكده مهدي في مؤتمر صحافي أمس، قبل لقاء الوحدة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين غدا. وعن مردود البرازيلي إدواردو، واللاعبين غويلهيرمي وسيزار، قال إن إدواردو لاعب خبرة ومهم للفريق، وبالنسبة لغويلهيرمي وسيزار فقال إنهما لاعبان يتطوران بشكل ملموس، ولديهما مستقبل كبير.

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