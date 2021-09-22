نادي الإمارات يجدد الثقة في المدرب واللاعبين لتصحيح مسار الفريق

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

جددت إدارة نادي الإمارات الثقة في الجهاز الفني بقيادة المغربي طارق السكتيوي، وفي اللاعبين، وذلك لتصحيح المسار في الفترة المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين، بعد النتائج المخيبة في الجولات الأربع الأولى التي تلقى فيها الفريق أربع هزائم. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم يوسف البطران، في تصريح صحافي خلال لقاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين، أن الجميع في الفريق على قدر التحديات المقبلة، وسيسعون للظهور بشكل أفضل وبما يليق بسمعة النادي. وطالبت الإدارة اللاعبين بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تساعدهم على تحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهيرهم.

وقال الحارس وقائد الفريق علي صقر إن اللقاء يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لأنهم في حاجة ماسة لمثل هذه الاجتماعات والجلسات التي يتم خلالها تبادل الآراء، ومناقشة حالات الضعف التي ظهرت خلال الفترة الماضية ومحاولة معالجتها.

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