مدرب كلباء: ليس من السهل تعويض غياب هداف مثل مالابا

المصدر: محمد فاضل – كلباء

كشف مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا عن أن اجانب الفريق يشعرون بالقلق بسبب النتائج المتواضعة التي مر بها الفريق في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الأمور ستتغير للأحسن في المباريات المقبلة. وبخصوص غياب هداف الفريق، التوغولي مالابا، قال في المؤتمر الصحافي اليوم تحضيرا للقاء الوصل بعد غد في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، إنه "ليس من السهل تعويض غياب لاعب وهداف مثل مالابا". وأضاف: يوجد لدينا في مركز مالابا اللاعب أحمد عامر، ونتمنى أن يغتنم الفرصة، ويقدم أفضل ما لديه ويثبت جدارته في التشكيلة الأساسية.

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