«الانضباط» تعاقب عبدالله غانم بالإيقاف وتغريمه 50 ألف درهم

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وحضور أعضاء الجنة، إيقاف لاعب الشارقة عبدالله غانم، مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب من فريق شباب الأهلي دون كرة، خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين. وقررت اللجنة أيضاً توجيه لفت نظر إلى أندية الإمارات وبني ياس والظفرة والنصر وخورفكان، لمخالفتها بروتوكول المباريات، خلال الجولة الماضية لدوري المحترفين.

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