متفرقات.. 32 سباحاً في التجمع الثاني للمنتخبات بأبوظبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

انتظم 32 سباحاً في التجمع الثاني للمنتخبات الوطنية في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، استعداداً لاختيار العناصر المميزة لتمثيل المنتخب في البطولة العربية للسباحة في أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للسباحة في ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن التجمعات ستظل أسبوعياً على أن يشترك السباحون في بطولة محلية تقام في مجمع حمدان الرياضي يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، وسيتم على أساسها الاختيار الأخير للسباحين طبقاً لأرقامهم في البطولة.

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