متفرقات.. «أمور» بطل كأس زايد في مضمار كيلفياني الإيطالي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حصد الجواد «أمور» لقب سباق كأس الشيخ زايد «قوائم»، فيما توّج «شاليفا» بطلاً لكأس الوثبة، اللذين أقيما أمس على مضمار كيلفياني في جزيرة سردينيا الايطالية، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وانتزع «أمور» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة أنتونيو ميجالي، كأس زايد، لمسافة 2400 متر، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، البالغة جائزته 25300 يورو، بزمن قدره 2:46:22 دقيقة.

وخطف الجواد «شاليفا» لفلورس جيوفاني، بإشراف فلورس مارتينيا، وقيادة أندريا فيلي، الأضواء من (14) خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، في كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 6600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) بفارق 2.75 طول عن «شيلا فيرت» بقيادة أندرياس دياس.

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