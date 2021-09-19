اتحاد السلة يحدد مكان المباراة النهائية في كأس الاتحاد

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن اتحاد كرة السلة بأن صالة البطائح ستستضيف الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد المفتوحة، أولى مسابقات الموسم الجديد، في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، المباراة النهائية، التي تجمع أصحاب الأرض البطائح مع الشارقة، وذلك بعد فوز البطائح على النصر بواقع "82-80"، و"الشارقة على الوصل "90-69".

وحدد اتحاد اللعبة صالة الوصل لاستضافة لقاء المركزين الثالث والرابع، الذي يجمع في السابعة والربع مساءً، صاحب الضيافة الوصل مع جاره النصر.

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