فوز أول للوصل والنصر في دوري اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اقتنص فريقا اليد في الوصل والنصر، أول من أمس، انتصارهما الأول في بطولة الدوري العام في الموسم الجديد، عقب فوز «الإمبراطور» على الجزيرة بنتيجة «31-26»، و«العميد» على مليحة «31-28»، في المباراتين اللتين أقيمتا ضمن افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة.

ونجح فريقا الوصل والنصر في استثمار عامل الأرض، عقب تجرعهما الخسارة في الجولة الافتتاحية للدوري، حيث خسر الوصل من مليحة «24-26»، والعميد أمام العين «27-37».

وعلى الطرف الآخر، أودت خسارة مليحة والجزيرة، في الدخول بشراكة مع النصر والوصل على صدارة الترتيب العام المؤقت للبطولة، برصيد أربع نقاط لكل منها، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج استكمال مباريات الجولة الثانية، التي أقيمت أمس، وجمعت حامل اللقب الشارقة مع وصيفه لدوري الموسم الماضي فريق العين، وشباب الأهلي أمام دبا الحصن.

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