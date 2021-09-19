شباب الأهلي يحقق الفوز الأول في دوري الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

فاز فريق شباب الأهلي على دبا الحصن (4-3) ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة قدم الصالات في المباراة التي أقيمت في ملعب دبا الحصن، ليحقق «فرسان دبي» أول انتصار له في بطولة الدوري ويصل للنقطة الرابعة بالمركز الخامس في الترتيب العام الذي يتصدره الظفرة الذي حقق بدوره فوزاً على مليحة (6-1)، بينما فاز خورفكان على البطائح (4-2).

بدوره وصف إداري شباب الأهلي عبدالله كيدي الفوز بالمهم للغاية، كونه الأول في بطولة الدوري بعد التعادل مع كلباء والخسارة أمام البطائح، في الجولتين الماضيتين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز مهم كونه جاء أمام فريق قوي، وتحقق في ظروف صعبة يمر بها الفريق لإصابة عدد كبير من لاعبيه».

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