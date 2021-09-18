تبديلات "المهندس" تقلب الطاولة على العنبري في مباراة مجنونة

المصدر: أحمد طارق- دبي

حول شباب الأهلي تأخره ثلاث مرات إلى فوز قاتل على الشارقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، اليوم السبت على استاد راشد في دبي، في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 10 نقاط بينما توقف رصيد "الملك" عند تسع نقاط.



وأسهمت تبديلات المدرب مهدي علي في فوز شباب الأهلي بطريقة درامية في الوقت القاتل بعدما تألق الإيراني مهدي قايدي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 48 قبل أن يحرز الهدف الرابع بطريقة رائعة في الوقت بدل الضائع.



باغت الشارقة فريق شباب الأهلي بهدف مبكر عقب مرور 40 ثانية فقط، عندما لعب البرازيلي لوان بيريرا كرة عرضية وقابلها البرازيلي بيرنارد دوراتي في المرمى، بينما كاد الكونغولي بين مالانغو أن يضيف الهدف الثاني من كرة انفرد بها بالمرمى ولكن حسن حمزة تصدى للكرة وأبعدها عبدالعزيز هيكل قبل أن تدخل المرمى (3).



ورغم سيطرة شباب الأهلي على مجريات اللعب، ولكن الفريق لم يشكل أي خطورة على مرمى الشارقة، بينما أهدر مالانغو فرصة أخرى لا تضيع عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم (42).



أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من "فرسان دبي" بعدما أحرز البديل مهدي قايدي هدف التعادل من تسديدة ماكرة خدعت الحارس عادل الحوسني ودخلت المرمى (48)، بينما نشط بعد ذلك الشارقة وكاد الأوزبكي شوكوروف أن يحرز الهدف الثاني من تسديدة قوية تصدى لها حسن حمزة (54).



وفي الدقيقة 58 أحرز البرازيلي كايو لوكاس الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من بيرنارد وقابلها كايو بتسديدة لمست قدم محمد مرزوق ودخلت المرمى، وارتفعت الإثارة بحصول وليد عباس على ركلة جزاء عقب تعرضه للعرقلة من خالد الظنحاني في الدقيقة 61، وسدد البرازيلي إيغور خيسوس الكرة في المرمى محرزاً الهدف الثاني (63).



ولم يهنأ شباب الأهلي بهدف التعادل بعدما رد الكونغولي مالانغو بإحرازه الهدف الثالث من كرة أخطأ حمدان الكمالي في إبعادها وسدد مهاجم الشارقة الكرة في المرمى (66)، وفي الدقيقة 81 أحرز سالم سلطان بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لشباب الأهلي.



وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة من اللقاء وتألق عادل الحوسني في التصدي لتسديدة قوية من البرازيلي يوري سيزار (89)، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز مهدي قايدي الهدف الرابع بطريقة رائعة، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 4-3.

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