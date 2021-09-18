الجولة الرابعة "عُقدة" تلازم عجمان في أخر 5 مواسم

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

واصلت الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عُقدتها مع عجمان وللموسم الخامس على التوالي منذ عودته لمصاف المحترفين في موسم 2017/2018، اذ لم يعرف البرتقالي طعم نتائج الإيجابية في تلك المرحلة من البطولة وللموسم الخامس على التوالي.

وكان عجمان قد سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام مستضيفه العروبة في المباراة التي جمعتهما أمس ليفقد الفريق نقطتين كانا في متناول أقدام لاعبيه، بسبب الخطأ الذي ارتكبه المدافع السلوفيني، ساماردجيتش، وتعرضه للطرد بعد نصف ساعة من بداية اللقاء، ليجبر فريقه على استكمال اللعب بـ10 لاعبين لأكثر من ساعة.

ويعد هذا هو الطرد الثاني الذي يتعرض له عجمان خلال أربعة مباريات، اذ سبق أن حصل لاعب خط الوسط، محمد الشحي للبطاقة الحمراء في مباراة شباب الأهلي بالجولة الثانية. وتعرض البرتقالي للخسارة في تلك المرحلة من البطولة في الموسم الماضي أمام النصر بثلاثة أهداف دون رد.

وفي موسم 2019/2020، خسر من الظفرة خارج ملعبه بهدف دون رد، كما سقط في الموسم الذي سبقه من الجزيرة، 5/1، وفي موسم 2017/2018، خسر من العين 3/2.

وتحسر مدرب عجمان، الصربي، غوران، على النتيجة التي انتهت عليها مواجهة العروبة، مؤكدا أنه كان في الإمكان تحقيق أفضل مما كان. وقال للصحافيين: "بدأنا اللقاء بصورة مثالية وسجلنا هدفا في وقت مبكر وكنا في انتظار إضافة الهدف الثاني، خاصة وأن الفريق لعب بشكل هجومي وسنحت لنا العديد من الفرص التي للأسف لم تُستغل على النحو المثالي".

وأضاف: "حصلت تغيرات جوهرية في المباراة بتعرض المدافع السلوفيني للطرد المباشر، لقد تأثرنا بشدة من النقص العددي، وكانت الكرة في معظم الأوقات في حوزة فريق العروبة معظم الوقت والذي حاول لاعبوه الاعتماد على الكرات الطولية ونجحنا أن نُحافظ على نظافة شباكنا في الشوط الأول".



العبيدي: العروبة ينمو شيئا فشيئا

اعتبر مدرب العروبة، التونسي، فتحي العبيدي، أن نتيجة التعادل التي خرج بها فريقه أمام عجمان إيجابية للغاية على حد قوله. وقال للصحافيين: "لعبنا ضد منافس قوي وخطير يُقدم مستويات لافته منذ بداية الموسم، ولكننا كنا ندا قويا له بل تفوقنا عليه في الكثير من الأوقات وأثبتنا أن فريقنا ينمو شيئا فشيئا".

وأضاف: "رغم أن القرعة لم ترحم العروبة بأن أوقعته في مواجهة فرق من أصحاب الخبرات والمراكز المتقدمة في بطولة الدوري، الا أننا قدمنا مستويات لافته أمامهم خصوصا في أخر مباراتين، وفي كل مواجهة نُثبت أننا نمضي في الطريق الصحيح رغم أننا لم نُحقق الفوز في أي من تلك المباراة".

وأشار: "لدينا مكتسبات مهمة تحصلنا عليها في الفترة الأخيرة وخصوصا ضد شباب الأهلي وعجمان، فقد لعبنا بشجاعة وبروح قتالية عالية، وفي مواجهة البرتقالي كان من الممكن أن نعود بالنقاط الثلاث لو توفق كينجسلاي في تسجيل ضربة الجزاء التي تحصلنا عليها، ولكن في النهاية أنا سعيد لعدم الخسارة".

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