كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في ضيافة سردينيا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، عصر اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ومن أبرز المرشحين للقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2400 متر (قوائم)، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 25.300 يورو، الجواد (أبو دي جالوريا). وينافس على اللقب (فولكانو نو باي بونوريفسو) و(زيفيرو دي شيا)، و(إير لاينز)، و(أمور)، و(باهر ديل ما) و(بيلاجويا)، و(أرجانو دي شيا).

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