طرفا نهائي كأس السلة يتحددان اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يتحدد، اليوم، طرفا نهائي كأس الاتحاد للسلة، من خلال مواجهتي نصف النهائي، اللتين تقامان في دبي وفي التوقيت ذاته، في السابعة والربع مساء، حيث يواجه الوصل الشارقة على صالة النصر، بينما يلتقي النصر البطائح في صالة نادي الوصل.

ويأمل الشارقة أن يستهل الموسم الجديد بقوة، بعد أن انتزع، إبريل الماضي، أول لقب له في كأس نائب رئيس الدولة، وذلك بعد شهر من تتويجه بطلاً لكأس رئيس الدولة. في المقابل يتمسك الوصل بقيادة مدربه البوسني زوران، بآمال عودة الفريق إلى نهائيات المسابقات المحلية، والسعي لإكمال الطريق حتى التتوج بلقب الكأس. في جهة أخرى، يبحث البطائح في موسمه الثالث بمسابقات السلة عن بلوغ النهائي، لكنه يواجه رغبة كبيرة من النصر المتحفز للفوز اليوم، والمنافسة على لقب الكأس.

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