    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    القايد يحكي تجربته في نادي الشارقة

    المصدر:
    • الشارقة ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، ضمن برنامج فعالياتها الرياضية والمجتمعية، فعالية (قصة بطل) قدمها بطل الإمارات، محمد القايد، المتوج بميداليتين، فضية وبرونزية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. وقال القايد خلال الفعالية إن الإصرار على تحقيق الهدف يظل هو الدافع لأي رياضي يبحث عن الوصول للعالمية، مشيراً إلى أن الوصول للأولمبياد يتطلب بذل جهد مضاعف. وقال إنه خضع لبرنامج تدريبات شاق واستعدادات من جميع الجوانب لتحقيق هدفه.

    طباعة
    أعلى