الأوزبكي غانييف رابع أجانب شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعادت شركة شباب الأهلي لكرة القدم قيد اللاعب الأوزبكي عزيز غانييف في قائمة الفريق، ليصبح غانييف رابع اللاعبين الأجانب في قائمة «فرسان دبي» للموسم الحالي.

ووفقاً للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، تم إضافة عزيز غانييف إلى قائمة شباب الأهلي للموسم الحالي، لتصبح قائمة «فرسان دبي» تضم أربعة لاعبين أجانب هم: البرازيلي كارلوس إدواردو والإيراني أحمد نورالله ومواطنه مهدي قايدي، وأخيراً غانييف.

ويعد اللاعب الأوزبكي من أبرز اللاعبين الأجانب في الموسم الماضي لفريق شباب الأهلي، ولكن غانييف أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفريق أمام الوحدة في الجولة 16 من الدوري في فبراير الماضي، ليغيب عن «فرسان دبي» حتى نهاية الموسم.

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